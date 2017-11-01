薇薇安病逝近1年 同性伴侶提告爭遺產

2017-11-01 06:13

〔即時新聞／綜合報導〕星座專家薇薇安去年11月30日因乳癌病逝，得年43歲。薇薇安病逝後，她的身家曝光，父親是聲寶總經理陳連春，她則在世界各地坐擁房產。週刊報導，薇薇安生前的經紀人Nemo，日前控告薇薇安的父母，稱自己是薇薇安的同性伴侶，一起奮鬥置產，但因婚姻平權修法慢半拍，讓她無法分配到薇薇安遺產，因此提告求償。

《鏡週刊》報導，Nemo日前向台北地院遞狀控告繼承薇薇安上億元遺產的父母，要求「清償債務」近千萬，法院將於11月16日開庭審理，此舉也讓薇薇安的同志情曝光。

報導提到，有未具名知情人士透露，薇薇安生前和Nemo在一起10多年，薇薇安父親也知道這段關係，Nemo在薇薇安過世後開始處理她的遺產，認為包括房產、版稅、存款，大多是兩人一起打拚賺來的，但都登記在薇薇安名下，她們兩人是同居共財的同性配偶關係，但受限於民法不允許同性婚姻，無法依法參與財產分配，因此和薇薇安父親商討。

報導稱，不過薇薇安父親並不認同，只同意付200萬元給Nemo，Nemo無法接受，因此提起清償債務之訴，要求支付968萬餘元。

對此，週刊去電聲寶公司，薇薇安父親的同事說，陳連春相當低調，他女兒身後事鬧上法院，陳連春都沒有對公司透露，連秘書都不知情，因此不會對此說明。而Nemo則未接電話，她的友人說，Nemo在伴侶過世後還要上法院，心裡相當悲痛。