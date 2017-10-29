試槍誤射？ 仁愛鄉部落父子2人遭獵槍射傷

魏男跟警方解說獵槍架在鐵網上的情況。（仁愛警方提供）

2017-10-29 10:11

〔記者陳鳳麗／仁愛報導〕南投縣仁愛鄉昨日深夜傳出槍響！到中正村部落找朋友的魏姓男子，疑持土製獵槍試槍練靶，誤射路的對向在散步的楊姓父子，楊男肩頸中槍，其2歲兒子則臉部受傷，經送往埔基醫院救治，凌晨轉台中中山輻射醫院，仁愛警方表示，兩人已無生命危險，而魏男辯稱獵槍是撿到的，目前警方還在筆錄，釐清案情及獵槍來源。

警方在現場查看獵槍射擊路徑。（仁愛警方提供）

魏姓男子向警方供稱，他是到當地部落找石姓友人，昨天拾得土製獵槍感到好奇，才會持槍去部落找石討論，過程中因好奇該槍精準度，才決定試槍練靶，獵槍架在鐵網上，瞄準離他2、30公尺遠的保特瓶，誰知卻射向路的對向，正在散步的31歲楊姓男子的肩頸部，被害人的2歲兒子則是臉部受傷。

魏姓男子（蹲坐地上者）報案後留在現場，警方趕至現場逮捕。（民眾提供）

仁愛警方表示，34歲魏男是在石男住處外射擊，附近地上的確有發現保特瓶，受傷的父子就住在被射傷位置不遠處的屋子，案發後是魏男打119報案，而石男家中也有獵槍，所以槍枝來源還要再調查。

就是這把土製獵槍射傷楊姓父子。（仁愛警方提供）

當地居民則表示，魏男常上山找石男，懷疑他是之前常聚眾欺壓部落居民中的一份子。這次居然在部落內試槍，還打中人，而被擊中的很像是帶妻兒返鄉的部落女婿。