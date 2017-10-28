冷水沖頭頸中風不治不算意外？ 法官依醫學文獻判保險得賠

2017-10-28 16:46

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕中油台中營業處廖姓處長於103年6月1日晚間洗澡時，以冷水俯沖頭頸，造成雙側椎動脈剝離致中風，送醫14天後不治，家屬向3家保險公司申請「意外死亡」理賠金，但這3家保險公司都認為死因有爭議拒賠，嘉義地院一審法官認為，廖男受意外傷害事故，非由疾病引起之外來突發事故而死亡，判這3家保險公司需共賠370萬1296元。全案可上訴。

保險公司認為，依廖男（死亡年齡59歲）死亡證明書記載，廖因腦幹中風死亡，係出於其身體內在疾病所致，並非外來傷害事故；另依法醫研究所及台北榮總鑑定結果，均無法認定廖男死亡與其家屬所主張之外來事故，即廖男於洗澡時以蓮篷頭沖洗頸部，或頭部上下左右甩頭間，有相當因果關係存在；且甩頭運動是人體自身肌肉運動行為，不具外來性。

判決書指出，廖男依病歷記錄，發病前無嚴重的頭頸部外傷病史，其總膽固醇入院時為正常值，且過去無抽菸習性，亦無高血壓、高血脂或糖尿病等動脈粥狀硬化相關病史，罹病時尚稱中年，動脈粥狀硬化造成顱內多處血管嚴重狹窄剝離可能性不高；另廖妻提及廖男洗澡時，習慣以蓮篷頭沖洗頸部，或洗澡時有上下左右甩頭運動，此2者為其較可能的危險因子，其中風主因應為雙側椎動脈與基底動脈剝離。

判決書也表示，依醫學文獻顯示，長期不斷上下左右甩頭運動與不當低頭沖以冷水洗頭頸的動作，這些甩頭的姿勢或運動，有國外案例報告造成椎動脈剝離與腦中風，長期不斷的上下左右甩頭運動或低頭，有可能會對椎動脈血管壁造成傷害，且可能因日積月累傷害，最後導致在某次甩頭或不當低頭，並以冷水蹲著低頭沖洗頭頸時，椎動脈與基底動脈在瞬間突然剝離。

廖男於民國77年向富邦人壽之前手即美國安泰人壽台灣分公司投保意外傷殘保險，又於86年、98年向中壽公司投保意外傷害保險、中國人壽金好意保險，廖妻則以丈夫廖男為被保險人，向明台公司投保個人傷害保險，保險期間自102年12月至103年12月。法官判富邦人壽理賠180萬元、中國人壽理賠86萬6666元、明台產物理賠103萬4630元。