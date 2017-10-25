分居強勢妻闖入家中洗衣、打掃 夫訴離獲准

2017-10-25 15:41

〔記者楊國文／台北報導〕曾姓男子和妻子時常口角，8年前就分居。曾不滿分居後妻子仍不時挑釁罵他，還數度闖入他住處「幫忙洗衣、打掃」，訴請離婚，一審判不准離婚，但高等法院認為兩人分居長達8年，子女也證稱母親情緒控管差，曾男夫婦婚姻已無轉圜餘地，今判准離婚。

曾姓夫妻結婚28年，育有2女1子，皆已成年。曾男提起離婚訴訟主張，兩人是相親結婚，婚後對子女教養、理財、奉養父母等觀念天差地遠，屢起爭執，他總是被痛罵，造成他的精神壓力很大。

曾男8年前搬走，但離原住址不遠，仍常遭妻子辱罵，曾認為只有離婚才能「換取餘生平靜幸福」，因此訴請離婚。

曾妻表示，雖然丈夫搬了家，但她相信丈夫仍是愛她的，因此她仍想盡辦法「進到他家洗衣、打掃」。

法官傳訊曾男子女，子女證稱爸媽相處情形不好，媽媽常會因小事怒罵家人和爸爸，爸爸個性不喜歡和人起爭執，因此多數是媽媽在罵爸爸。

在分居期間，媽媽堅持要來洗爸爸的衣服，但她洗衣服的時間都會吵到阿嬤，爸爸數度勸阻還換鑰匙，媽媽卻無所不用其極地進到家裡洗衣服。子女還說，從小到大，媽媽都希望別人按照她的方式做事，控制慾強，爸爸通常默默遵守或是離開現場。

一審雖駁回離婚之訴，但高院認為，曾姓夫妻對簿公堂後，仍無溝通、改善可能，婚姻已陷入僵局，今改判准離婚。可上訴。