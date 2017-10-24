同門切磋八極拳 疑輸不起用「禁招」偷襲踢斷師弟左腳

2017-10-24 11:45

〔記者曾健銘／新北報導〕熱愛武術「八極拳」的36歲林姓男子，日前晚間在新北市新莊體育場與同社團的34歲張姓男子對練，2人切磋3回合後張男疑因無法破解對方招式，竟惱羞成怒，突然使出禁忌招式「斧刃腳」偷襲對方左腳腳踝，導致其左腳腓骨斷裂、腳踝脫臼，痛得當場倒地不起，原本只是同好之間練習，竟遭對方偷襲成傷，讓他事後氣憤提告傷害罪。

警方調查，今年2月11日晚間9時許，林男參加的八極拳社團在新莊體育場的司令台練習，當天團練結束後，林男隨即找上張男一起切磋，據其他社員指稱，2人對練3回合期間張男位居下風，疑因遲遲無法破解對方招式，正當林男收手時，張男突然出腳偷襲，當場踢中林男的左腳踝，讓他倒地不起。

社員聽聞哀號聲紛紛上前關切，報案叫救護車；社團的謝姓教練事後趕抵現場查看，才驚覺林男遭到禁忌招式「斧刃腳」所傷，事後驗傷其左腳腓骨斷裂、腳踝脫臼，對練竟遭禁忌招式偷襲，林男氣不過，事後直接到法院提告。

張男偵訊時辯稱，對方當時抱住他，他只是蹲下掙脫，掙脫後就看到對方躺在地上哀號，否認使用禁招偷襲，但警方仍依傷害罪嫌偵辦。

其中1名社員向警方透露，「斧刃腳」專門攻擊膝蓋或腳踝關節處，遭擊中者嚴重會斷骨，所以練習時嚴重使用，踢傷人的張姓社員平常就愛面子、不服輸，先前也曾有社員在切磋時被他打傷，對於此次事件更直言：「不意外！」