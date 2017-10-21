死了還被霸凌！ 台大命案死者臉書被灌爆

台大校園20日驚傳潑酸命案，造成1死3傷。（資料照，記者鹿俊為攝）

2017-10-21 12:50

〔即時新聞／綜合報導〕台大校園昨（20日）驚傳潑酸命案，造成1死3傷。台科大研究所畢業的25歲張姓男子不滿被台大心理所謝姓男學生分手，到台大宿舍前談判，向謝男潑硫酸，最後張男自殺身亡。張男臉書昨日突然被網友灌爆，出現許多對於同性戀的仇恨言論，也有網友希望「死者為大」，停止對張男的言語攻擊。

20日上午約10時開始有網友到張男臉書留言，一開始多是對他說「R.I.P.（願死者安息）」，希望他一路好走。但在下午開始變調，開始有網友質疑張男的感情處理問題，「這種人還要一路好走喔??」、「為了已逝去的愛情，犧牲了自己，值得嗎?」、「帶腐蝕性液體跟刀子去談判，還傷及無辜保全，這種可惡至極的惡劣兇手居然還能留RIP」。

另外也出現仇視同性戀的言論，「清朝有霍元甲，民國有禍源甲」、「激進派狂甲」、「臭甲=社會亂源」、「臭甲全死光算了」等。

有人不滿張男死後仍要受到網友抨擊，希望大家能夠自制，留意點口德，不要再謾罵死者，期望有人能夠關閉留言功能。有網友表示，「你們施加的言語凌辱對於一句冰冷的屍體來說根本毫無效果可言，但是針對他們的親屬都是致命的傷害。」