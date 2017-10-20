台大潑酸案兇嫌自刎身亡 檢察官解剖釐清有無飲酒用藥

2017-10-20 14:51

〔記者謝君臨／台北報導〕台大校園今凌晨驚傳學生遭潑疑似硫酸事件，造成1死3傷慘劇，台北地檢署上午由檢察官陳立儒前往案發現場勘驗，並於現場就訊3名目擊學生，而後在死者張男的家屬同意之下，由另名外勤檢察官李彥霖於下午2點解剖，釐清張男生前有無施用藥物或酒精等狀況，才導致行為失控。

據悉，張男家屬原本認為人已經死了，沒有必要再行解剖，直到檢方以須釐清有無施用藥物或酒精等，才導致失控行為等，家屬才同意解剖。

此外，檢察官陳立儒上午至案發現場勘驗時，曾就訊3名目擊的台大學生作證，證稱案發經過與媒體報導相符，現場並未發現遺書，有遺留一把水果刀，刀鋒約15公分，刀柄約10公分長，初步認為是死者拿水果刀自刎身亡，至於受傷的3人中，2人住院，1名駱姓男子輕傷，將再擇日傳喚。

警方原初判，潑酸的張男與受害的謝男是約好出來談判，經調閱監視器後，發現張男應是在宿舍門口堵謝男，成功被他堵到後才潑酸並持刀追砍；警方表示，張男潑灑的液體應是硫酸，但詳細為何種液體，還需要鑑識中心專業評估。

警方還原現場，張男起初在研一宿舍門口堵人，謝男與駱男剛好走出宿舍，3人在保全室前交談，張與謝因故發生口角，張兇性大發，拿出裝有強酸液體的預藏玻璃罐往謝身上潑灑，另波及一旁駱男及前來勸阻的谷姓保全。

張男潑灑完後，更掏出預藏的水果刀往謝男身上砍，謝男驚慌下一路逃竄，繞了半圈到大一女舍與研一宿舍中間走道，不支倒地，張男以為謝男已死，隨後半跪在地持刀自刎。

警方指出，張男背包中還藏有一支電擊棒，以及兩罐玻璃罐裝強酸液體，目前在家中及現場都未發現張男留有遺書；警方強調，有關外界猜測的「情殺、爭風吃醋等」原因，目前都還未獲證實，張與謝的關係還有待釐清。