攜毒騎車違規左轉 噴漆工見警GG了

2017-10-17 17:02

〔記者黃良傑／高雄報導〕李姓噴漆工人攜毒還違規左轉，未發現左邊車道上，有警車停等紅燈，左轉遇到警被攔下開單，因攜毒心虛簽字發抖穿幫，又掏證件不小心掏出吸食器，只好乖乖交出1.11公克的海洛因毒品。

新興警方今天表示，李男（50歲）機車違規左轉被攔，員警見他身體發抖，質問他身上是否藏有違禁品，李男一度否認，還說要「脫褲」表明清白，反令警方起疑，沒想到下一秒李男摸口袋內物品，不小心露出毒品吸食器一組，員警見狀一把抓他過去，在口袋內起出1.11公克毒品。

李男喃喃自語抱怨不要違規就好了，警方訊後將他依毒品罪嫌送辦，中山所於前晚9時許，在新興區中山路口發現李男騎機車未依兩段式左轉，警方將他攔下，對方低聲求警不要開單，被警方拒絕，李男簽收罰單時心虛發抖，警方察覺有異，查出他曾有吸毒前科。

警方要求他自動交毒或違禁品，李男自口袋內掏出東西，還說欲脫褲子表明清白，越發引起警方懷疑，果然口袋內藏有3小包海洛因，李男供稱，因工作不穩定，經濟壓力太大，才會透過毒品逃避，因女兒長大了不想讓她們發現，才攜毒騎車到外面找地方施打，警方除將他移送法辦，也開出紅單懲罰交通違規。

李男忍不住嘆「早知如此就乖乖待轉」，員警勸他不吸毒、不違規，就不會被警抓，警方強調，將會持續攔開「未依規定兩段式左轉」紅單。

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