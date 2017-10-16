是Mia？還是帽帽？高檢要求傳喚喵星人出庭

2017-10-16 21:47

〔即時新聞／綜合報導〕2014年10月，台北市黃姓女子撿到一隻流浪貓，並將浪貓取名為「帽帽」，一起度過了2年的時光。直到今年，1名陳姓女子拿出照片表示，「帽帽」就是她走失的愛貓「Mia」，並控告黃女侵占。士林地檢署調查後給予黃女不起訴處分，不過高檢以調查不完備為由發還士檢，並要求必須「傳喚」貓咪出庭「指認」主人。經檢方2次偵查後，再次以不起訴處分。

綜合媒體報導，經營寵物店的黃女稱，自己撿到這隻沒有植入晶片，也沒有戴項圈的浪貓，並花費了至少5萬元為浪貓治療疾病，飼養9個月後才至醫院植入晶片，並取名為「帽帽」。

豈料，2016年時，陳女表明「帽帽」是她2年前走失的愛貓「Mia」，遍尋不著的她直到看見友人臉書上的照片，才發現貓被黃女撿走。一方面驚訝「Mia」還活著，陳女也傳訊息感謝黃女的細心照料，並提出多張照片佐證貓是她的，希望黃女歸還。不過黃女認為，持有「帽帽」的照片，並不足以佐證陳女就是原飼主。黃女因此被以侵佔罪嫌告上法院。

士林地檢署檢察官今年4月時認為，黃女撿到貓時如果要佔為己有，不需要照顧9個月才去植入晶片，認定黃女沒有侵占意圖，以不起訴處分。

陳女不服聲請再議，高檢署檢察官認為，地檢署應該要通知黃女帶貓出庭，觀察貓對陳、黃2女的反應以此辨認主人，因此發還地檢重新調查。

地檢署另1名檢察官要求「帶貓出庭」，黃女卻以「貓得了愛滋病，免疫力下降」為由拒絕，黃女說：「很多人都能擁有這隻貓的照片，其他人是不是也可以說是貓的所有人，跟我要貓？」最後，檢察官在不起訴書中指出，主觀上，黃女並無侵佔遺失物的犯意，再次處分不起訴。全案也將依循民事程序尋求解決。