高跟鞋恐遭噴精 租屋女懷疑住戶難追查

2017-10-13 15:37

〔記者王駿杰／新竹報導〕一名妙齡女小欣（化名）在新竹地區獨自租屋，月初回家時驚覺擺放在門前的高跟鞋被噴上不明液體，味道疑似精液，讓她嚇得報警，做完筆錄回家，準備將門口的鞋子全數拿回屋內時，小欣竟發現另外5雙鞋子也有液體乾掉的痕跡，她雖然研判恐是其他住戶所為，但住戶全都拒絕化驗DNA；警方目前正調閱附近監視器，釐清可疑涉案人。

警方指出，小欣的鞋子是否確實被精液噴射，仍待化驗結果出爐才能得知，此外，即便是高跟鞋沾上的確實是精液，若犯案者沒有前科，警方也無法比對出涉案人。

警方表示，小欣住在租屋大樓4樓，她雖懷疑涉案人恐是其他租屋住戶所為，但她必須要在不違反住戶意願的前提下提供唾液等DNA才能釐清，警方沒有犯罪依據，也無法強行要求住戶比對。

警方建議，單身女性在外租屋可先向鄰居與房東打聽居住狀況，並留意插座孔、鑰匙孔等隙縫處是否被裝有針孔攝影機，或在門外鞋架故意放男鞋，藉此嚇退色狼。

小欣在網路PO文控訴，指她習慣將鞋子放在租屋套房門口，1日傍晚回到租屋處時，看到一雙常穿的高跟鞋裡有不明未乾液體，一聞居然像精液，最後在男友陪同下向警方報案。

不料做完筆錄後，小欣打算將全數鞋子都拿進屋內，卻發現另有5雙鞋子也有液體乾掉的痕跡，席捲而來的恐懼令她崩潰大哭。小欣說，她向附近鄰居調閱可拍到租屋處大門的監視器，證實當天出入者都是租屋住戶，雖透過房東詢問，是否願意提供唾液比對DNA，但全遭住戶拒絕，恐懼之餘只好PO網，提醒網友在外租屋要小心安全。