10年來南下遠看這間老飯店 8旬翁的堅持是因為...

2017-10-10 23:35

〔記者王捷／台南報導〕80多歲、住在桃園的呂姓老翁，這10幾年來只要有空就會到台南市南區健康路一帶閒晃，或是到中西區的阿霞飯店門前，但沒有到店內消費，只是站在店前不知思忖些什麼，其實他不是觀光客，而是想在報答一位汪姓恩人，在他經商失敗時，二話不說拿出5萬元讓他東山再起，今年他終於下定決心找警察幫忙，還了這筆相隔40年的創業基金。

40年前台南的紡織、成衣業興盛，呂翁到台南做生意，販售假模特兒，結識剛退伍、今年已70多歲的汪翁當時是成衣業的業務，兩人因為行業相關，很快就變成好友，每次汪在拜訪客戶時，也會帶上呂的名片，推銷呂的模特兒，奠定了呂在台南的業績。

呂翁回憶，40年前台灣成衣業一片榮景，他生意越做越好，拓展到泰國去，為感謝汪的幫忙，曾邀汪到泰國玩，豈料不久他經商失敗，不僅朋友相繼離開，泰國公司也收了，讓他一蹶不振，最落魄的時候，再次到台南，只有汪願意與他見面。

呂翁還記得，當時汪姓夫妻請他到台南的阿霞飯店吃飯，說到自己生意失敗，頻頻嘆氣，沒想到汪不顧妻子反對，要妻子一口氣領出5萬元現金，交給呂翁讓他東山再起；1970年代一般「吃頭路」的上班族，月薪不過2、3000元，一頓飯不超過10元，但汪卻一口氣給他5萬元讓他銘記在心。

此後，呂翁重新出發，到北部、日本發展，路途雖稱不上坎坷，但也不順遂，當他鼓起勇氣想還錢給汪時，沒想到汪已經舉家搬遷、失去聯絡，直到這10年來，他兒孫滿堂家業安定，他決定找回生命中的貴人，唯有汪翁一直找不到人，讓他無法了這樁心願。

因此，只要他一有空，就會到台南，在阿霞飯店前駐足，也曾拜訪汪男以前待過的公司，但僅得知汪男搬到健康路，加上身體健康越來越不好，在今年中秋節才鼓起勇氣找警察幫忙，順利聯繫上恩人。如今汪、呂兩人已經白髮靄靄，但友情如故，當下呂就匯了5萬元給汪翁，還了這筆相隔40年的人情。