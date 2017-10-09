打擊私梟、中國越境船 海巡秘密武器「灰金鋼」大復活

海巡署將建50艘35噸巡防艦，可直衝上岸逮人。（圖擷取自海巡署官網）

2017-10-09 07:07

〔即時新聞／綜合報導〕海岸巡防署「籌建海巡艦艇發展計畫」總經費達到426億元，即將展開，其中，將購買50艘膩稱「灰金鋼」的多功能艇，每艘達500萬元，極速可達38節，可以直接從海中衝上岸追捕走私船、漁船等。

綜合媒體報導，行政院會已經今年9月通過「籌建海巡艦艇發展計畫」，將籌建141艘大小船艦，包括4000噸級巡防艦4艘、1000噸級巡防艦6艘、600噸級巡防艦12艘、100噸級巡防艇17艘、35噸級巡防艇52艘與沿岸多功能艇50艘。

《聯合報》報導，針對打擊海上私梟及越境中國漁船的秘密武器，就是50艘「灰金鋼」。由於外島近岸水淺，一般海巡艦又吃水過深，無法進入潮間帶及淺灘，導致海巡在追捕私梟、海盜進入沿岸或無人島時，就只能看著他們揚長而去，而無可奈何。

據報導，「灰金鋼」全長約11公尺、寬約3.6公尺，最大吃水深0.8公尺以下，一次可搭載6名全付武裝的岸巡士兵，極速達38節，耐6級浪以上，續航6小時，配備有通信及航儀雷達、特高頻無線電話機含GPS、測深儀、航跡儀，如同小型軍用氣墊登陸艇，可以輕易突破潮間帶、礁岩等淺灘，從海中直接衝上岸逮人。

海巡署將建50艘35噸巡防艦，可直衝上岸逮人。（圖擷取自海巡署官網）