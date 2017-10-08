分手後女方不還錢 「雨衣男」氣不過潑汽油縱火

2017-10-08 19:02

〔即時新聞／綜合報導〕台北市龍江路一棟公寓的4樓及5樓頂加，今天凌晨2點半發生火警，所幸無人傷亡。涉嫌縱火的謝男被逮捕後表示，他與屋主的周姓女兒交往期間，周女陸續要了價值約60萬元的手機與結婚基金等物，不過今年初兩人分手，他向周女討錢未果，才會犯案。謝男在問訊時表示，「就是氣不過」

根據《聯合報》報導，38歲的謝男，去年7月在一次與友人的聚餐中，認識35歲的周女。謝男向警方供稱，2人交往2個月後，周女便不斷向他要求手機與生活費。擔任水電工月入5萬的謝男，甚至將提款卡交給周女，讓她任意提用戶頭內的金錢。周女甚至以「結婚基金」的名目，向他拿了20萬現金。

謝男眼見戶頭內金額日漸短少，在詢問錢的去向時也未獲周女回應。今年1月周女以「個性不合」為由提出分手，謝男念在舊情不好意思當面向周女索討金錢，遂透過友人出面處理，而周女認為自己只欠謝男20萬元，也沒有積極處理。

氣不過的謝男，今天凌晨遂於桃園開車北上，至加油站購買2.5公升的汽油，並穿上雨衣掩人耳目，持鐵撬撬開周家大門，至頂樓潑油縱火。周父聞到焦味後，趕忙叫醒家人逃命，所幸家人均安。警方調閱監視器畫面後，經周女指認，畫面中身穿雨衣的男子就是他前男友，警方因而循線逮捕謝男。謝男訊後被依公共危險罪嫌移送法辦。