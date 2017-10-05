中國「炒龜熱」沒退燒！警又逮盜獵客 搶救13隻食蛇龜

2017-10-05 21:22

〔記者陳彥廷／屏東報導〕中國「炒龜熱」延燒超過10年，卻有越演越烈趨勢，盜獵者受重金利誘，魔掌伸入國家公園早已不是新聞，保安警察第七總隊第八大隊今天查獲屏東滿州的不肖盜獵客，救回13隻保育類的食蛇龜。

但盜獵罰則太輕，也引發詬病，不過，上個月南投地院一審判決食蛇龜「龜販」徒刑高達7年半，重刑讓保育界振奮，更盼收嚇阻之效。

保七總隊第八大隊日前獲報，滿州鄉有不肖業者專門收購捕獵食蛇龜，轉賣牟暴利，經報請屏東地檢檢察官指揮，與恆春警方、林務局組成專案小組，順利查獲張姓男子專門捕捉甚至收購食蛇龜，並在張嫌的休旅車中起出13隻食蛇龜，張嫌也坦承早已知是食蛇龜，卻受重金利誘獵捕、販賣，訊後，張男被依違反野生動物保育法移送屏東地檢署偵辦，食蛇龜則秘密送往收容所。

食蛇龜是公告2級「珍貴稀有保育類動物」，但經常遭盜捕，連國家公園內都難倖免。中興大學生命科學系副教授吳聲海就指出，他曾在墾丁野放食蛇龜，後來觀察卻逐年減少，甚至消失，明顯受到「炒龜熱」影響的盜獵，現在食蛇龜的台灣棲地族群不是消失，就是只剩不到2成，觀賞收藏用的炒作怪象，要付最大責任。

吳聲海說，以往判例不重，甘願鋌而走險的盜獵者眾，不過，上個月的判例採罪名累加，判處7年半重刑，保育界是受到鼓舞。