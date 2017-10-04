840萬遭黑吃黑！車手頭嚴刑逼供 當街堵車擄人

2017-10-04 17:21

〔記者張瑞楨／台中報導〕目無法紀！擔任詐欺集團車手頭的男子嚴新朋，2015年派遣王姓男子拿取840萬元詐欺贓款，王男卻黑吃黑捲款潛逃，嚴男找不到人，竟率眾擄走王男的連姓好友，用電擊棒電擊、扳手指等私刑逼供，3天後，嚴男得知王男潛逃到台東市，行徑囂張的他又率眾當街擄人，警方逮捕嚴男等6名惡徒，並於王男租屋等處查扣花剩的贓款753萬餘元，台中高分院依詐欺罪判處嚴男徒刑1年8月，妨害自由部分判刑5月，可易科罰金，753萬餘元贓款沒收。

判決書指出，綽號牛哥的嚴新朋（35歲），2012年詐欺罪出獄後重操舊業，加入綽號「小龍」不詳男子的詐欺集團當車手頭，2015年7月25日，「小龍」通知他拿取840萬元詐欺贓款，嚴男指派王姓男子赴約，王男拿了錢卻失蹤。

被黑吃黑的嚴新朋深感憤怒，得知連姓男子跟王男是好友，遂夥同2名共犯（判處6月不等徒刑），7月30日晚間把連男約出來，強押上車後，用電擊棒電擊手腳，再用黑色頭套罩住連男的頭，用手銬反銬雙手，押到山區徒手毆打，還把連男的右手食指用力往上扳至骨折，酷刑逼供，但連男說不出王男行蹤，嚴男等3人把他囚禁於工廠內，8月1日連男想上廁所，意外發現無人看管而脫逃。

事隔2、3天，嚴男探聽到王男躲到台東市，他於8月4日夥同5名共犯（判處5至6月不等徒刑），光天化日在大街抓人，行徑囂張，當時王男搭乘父親的車，惡徒用汽車前後包夾，先擄走王男，又企圖挾持王父，王父很機靈，猛踩油門衝撞對向汽車，製造車禍引起路人圍觀報警，警方出動快打部隊，逮捕6名惡徒並救出王男，在王男的租屋處查獲現金603萬3000元，王男胞姊到郵局領出贓款150萬元，共計753萬3000元，其餘86萬7000元已被王男在短短10天內花光。

嚴男辯稱，840萬元不是詐欺贓款，是他借給王男的錢，台中地院不採信，並認為他價值觀念嚴重偏差，破壞社會秩序甚鉅，詐欺部分判處1年8月徒刑，妨害自由部分判處6月徒刑，可易科罰金，753萬餘元贓款沒收。

嚴男上訴二審，並趕緊跟連男和解，詐欺罪部分，台中高分院維持1年8月原判，妨害自由部分酌減，改判5月徒刑，可易科罰金，可再上訴。