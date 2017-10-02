回收物送拾荒婦 2清潔隊員貪污判刑

2017-10-02 15:40

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市環保局顏姓清潔隊員在執行資源回收工作時，因發現鄰居陳姓老婦年紀大還在做資源回收，一時可憐，與廖姓隨車人員自2014到2015年間，將資源回收物一部份，送老婦變賣十餘次共約2、3千元。2人事後遭檢舉，被檢廉查辦，由於情節輕微，犯罪所得5萬元以下，法官依貪污治罪條例均予輕判。

法官認為，顏、廖是資源回收車的隨車人員及駕駛，須不斷日夜回收資源物，是重度勞力工作，工作環境惡劣，風吹日曬、風雨無阻，忍飢憋尿，對於市容維護、居住環境整潔，有不可抹煞的貢獻。

2人深知從事回收辛勞，回收量越大，代表個人在街頭所能撿拾的回收物相對越少，被告顏男因遇見舊識陳老婦人，年事已高仍在資源回收，因而心生同情，將資源回收物的一部分交予她變賣，以換取微薄金錢想法，此舉是顏男因智識程度較低，對於清潔隊管領物與自己管領之物界限認知不清，致判斷不當。

顏男向法官供稱，回收品送回市府委託廠變賣資源回收物後，款項匯入環保局專戶，隊員會分得回饋金，但他將資源回收物分給陳婦，會犧牲自己回饋金利益，縱使回饋金數額不大，仍屬利人損己的作法，被告行為固然觸法，動機卻無不良。

法官認為，2人動機單純，不諳法律嚴重性，客觀上足以引起一般同情，顯有可憫恕之處，雖減刑後，但法定刑最低度刑猶嫌過苛，因此依公務員共同侵占職務上持有之非公用私有財物罪，判顏男10月、緩刑2年、褫奪公權1年。廖男判9個月緩刑2年、褫奪公權1年。