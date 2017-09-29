太電掏空案 孫道存、胡洪九等5被告今傳喚發監

太平洋電線電纜公司遭掏空200億元案，北檢執行科今早傳喚孫道存（見圖）等5名被告報到發監執行。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-09-29 09:08

〔記者錢利忠／台北報導〕太平洋電線電纜公司遭掏空200億元案，最高法院認定前副總兼財務長胡洪九策劃將太電海外資產侵占入己、債留太電，前董事長孫道存配合隱瞞董事會相關不法，判胡洪九14年6月徒刑、併科罰金10億元；孫道存3年徒刑確定；北檢執行科今早傳喚孫道存等5名被告報到發監執行。

太電案纏訟13年，合議庭支持高等法院見解，除胡洪九、孫道存等人被判刑定讞外；繆竹怡判4年4月、接任孫道存太電董事長職務的仝清筠，依侵占等罪判刑1年6月，另涉偽造文書罪判刑5月，得易科罰金；仝的秘書黃靜琳判刑9月，可易科罰金；皆獲定讞。

至於繆竹怡在高院審理期間，因沒被法院限制出境，外傳他已在高院審理期間搭機離境，若他今早10點前未向北檢執行科報到，檢方將發布通緝。

孫道存日前提出醫師診斷證明，以身體不適為由聲請暫緩發監執行，但北檢執行科尚未同意。

此案一審判孫道存4年徒刑、胡洪九判18年且併科罰金10億元，上訴後高院認為本案審理達12年，採速審法「逾8年未結案」規定，將全部被告減刑，獲最高法院支持。

民事賠償部分，台北地院2012年判決孫道存、胡洪九須連帶賠償港幣1.84億元（約新台幣7億多元），胡洪九另要賠償3億200多萬美元（約新台幣91億元），若加上法官認定從2005年起加計年息以5％計算，利息累積至今超過港幣1億元、美金1.6億元，估計孫、胡兩人須賠償新台幣150億元以上，創下我國掏空案最高賠償金額紀錄，目前由高院審理中。