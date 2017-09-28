假買錶真行搶 竹聯幫戰堂被抄了

39歲竹聯幫戰堂發言人吳宸榮。（記者陳薏云攝）

2017-09-28 15:39

〔記者陳薏云／新北報導〕澆熄黑幫氣燄！39歲竹聯幫戰堂發言人吳宸榮涉嫌教唆小弟於網路上尋找欲販賣名錶的賣家，將被害人約出面談佯裝看錶，再伺機以仿錶調包，不法獲利近千萬，更以強壓手段強迫民眾過戶價值680萬的保時捷，新店警分局昨兵分多路查緝，將吳男及5名小弟逮回，並查扣贓物高級名錶18隻，保時捷一輛。

吳男等人以調包、恐嚇方式取得的高級名錶。（記者陳薏云攝）

警方調查，吳男自稱是「竹聯幫戰堂」堂主「逍遙」的發言人，橫行於臺北市東區酒店一帶，以暴力收取保護費及詐騙強取方式買賣高檔名牌手錶賺取暴利，去年12月底，吳男指使蔡姓幹部在北市中山區與鄭姓男子相約交易一支市價約70萬元的「AP」高級名錶，但蔡男假裝不買離去，鄭男回頭就遭吳男安排埋伏的彭姓小弟持辣椒水噴霧噴灑鄭男的眼睛行搶得逞。

吳男等人以調包、恐嚇方式取得的高級名錶。（記者陳薏云攝）

吳男使用類似手法，目前已有7名民眾受害，多是先上網聯繫賣家，確認真錶款式後，再購買仿錶前往面交，趁著鑑定真錶之時，以高超手法將預藏的仿錶與真錶調包，隨即表示「有瑕疵不買了」離去，若對方不從，則直接動手行搶。

吳男以恐嚇強行過戶取得的二手保時捷「 Panamera S」，新車要價680萬。（記者陳薏云攝）

另吳男氣燄囂張，於去年在賣車網上看到一台二手保時捷「 Panamera S」，便與賣家相約賞車，沒想到雙方一見面，吳男就撂人強押對方，要求他簽下車輛過戶文件，接著威脅對方「敢報警走著瞧」，罪行相當惡劣。

戰堂以通訊軟體架設群組，引誘青少年加入該幫派組織，更以吳嫌為首，籌組詐騙集團，並建立師徒制度，由專精詐騙手法之蔡姓幹部負責帶領、訓練小弟，從事詐欺牟利，初估獲利至少上仟萬元以上。警方依新制聲請假扣押裁定，依法扣押犯罪所得高級名錶18隻、保時捷一部以及鎮暴槍彈夾2枚。並將5人依詐欺、恐嚇取財、組織犯罪以及槍砲罪嫌移送法辦。