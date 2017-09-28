「警察為何不幫警察！」三重警偵辦保警偷拍被怒飆

三重警分局被保警抱怨，警察為何不幫警察！（記者王宣晴攝）

2017-09-28 14:13

〔記者王宣晴／新北報導〕警政署保安警察第六總隊第一大隊第二中隊蔡姓警員，日前搭乘客運從高雄北上，行經新北市三重區時，遭後座女乘客質疑持密錄器偷拍裙底，警方獲報將2人帶回偵辦，並在蔡男身上找到沒裝記憶卡的密錄器，事後女子並未提告，雙方以6萬元和解，女子友人事後投訴媒體，報導曝光後卻傳出保六總隊致電給三重分局，質疑透漏相關案情給媒體，怒飆：「警察為何不幫警察！」

三重警方表示，趕抵報案現場時有名女子指控前座的蔡男形跡可疑，不斷回頭，手中疑似拿著密錄器在偷拍她的裙底，女子見狀假裝睡覺，並拿出手機錄影蒐證，行經三重中正南路、中寮街口時向司機舉發：「有人偷拍我！」警方將2人帶回警局偵訊，蔡男偵訊時矢口否認，且身上的密錄器並未裝記憶卡，女子的蒐證影片中也只發現蔡男行為鬼祟，無法證實偷拍罪行，事後蔡男卻選擇以6萬元與女子和解。

女子友人得知此事後向媒體投訴，保六隊員涉嫌偷拍女子裙底事件曝光，基層員警私下表示，新聞刊出後，保六曾致電給三重分局，怒飆三重分局不顧保六隊譽，將隊員涉及的偷拍案洩漏給媒體曝光，痛罵：「警察為何不幫警察！」分局見狀進行內部調查，懷疑承辦單位洩密，雖然調查未果，仍讓基層員警相當心寒。

保六總隊長陳國進受訪表示，蔡員工作狀況正常，家庭狀況和睦，但調查後因該案影響警譽，因此將懲處小過乙支，也安排他參加兩性平權座談會，盼能導致偏差行為，但否認保六總隊曾致電質疑三重分局洩密，直呼：「這不可能！」