太平連轟8槍傷3人 驚悚開槍畫面曝光

2017-09-27 16:39

〔記者陳建志／台中報導〕台中太平吳姓男子（43歲），21日下午3點多酒後，突然持一把90改造手槍走出家門，朝住處旁停車和檳榔攤店家聊天，互不相識的朱姓男子和車內連開槍5、6槍，造成朱男右手肘、右肩和右胸身中3槍，坐在副駕駛座的王姓男子右手臂，和剛好開車經過的林姓女駕駛肚皮都被流彈波及，吳男行兇後和警方對峙2個半小時才棄械投降，今天下午有民眾在臉書爆料公社上傳當時開槍的驚悚畫面，網友看到都說「好可怕！」。

今天曝光的監視器畫面發現，朱姓男子當天開車停在檳榔攤前和一名男子聊天，沒多久吳嫌從住處走出來，右手持槍靠近副駕駛座，將車外男子推開後，二話不說就持槍朝車內連開5、6槍，接著走向對街繼續開槍。

沒多久吳男走回來，又想對車開槍，負傷的朱男趕緊倒車迴轉逃命，最後因身中多槍失血過多，失控撞到路邊電線桿才停車，民眾發現趕緊報案，朱男送醫發現右手肘、右肩和右胸身中3槍，國軍台中總醫院啟動創傷小組，結合心臟血管外科、胸腔外科、消化外科、大腸直腸等多科全力搶救，手術後至今仍在加護病房觀查。

吳男行兇後躲到家中和警方對峙，直到當天傍晚6點多在警方勸說下棄械投降，吳男被帶回警局後因酒醉倒頭呼呼大睡，隔天酒醒接受偵訊時表示，當時酒後發現朱男開車停在檳榔攤前，誤以為他是要來尋仇的人，才會對他開槍，供稱槍彈是10多年就改造防身，警方訊後依殺人未遂、傷害、違反槍砲彈藥管制條例等罪嫌移送法辦，並被法院裁定收押。

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