社工消防演練斷繩重傷 政府有保險竟未獲理賠

南市社福大樓消防演練發生意外，女社工因緩降機繩索斷裂摔成重傷，竟未獲理賠。（記者蔡文居攝）

2017-09-25 19:48

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員邱莉莉今天質詢時，爆料今年5月18日，南市府旁社福大樓發生一起消防演練意外，一位新住民家庭中心的女社工，因緩降機繩索斷裂從4樓掉落到3樓陽台摔成重傷，竟未獲理賠。

邱莉莉表示，社福大樓是市府社會局所管理，也投保有公共意外責任險，但保險公司於9月21日初步回覆，主張因社會局和女社工服務的單位是承攬關係，符合契約的「除外責任」，故不負賠償責任。她質疑公部門編列這樣的保險預算卻看不到效益。

邱莉莉說，女社工摔傷至今已4個月，還無法確定是否能獲公共意外責任險理賠，難不成還要受害者自己花錢找律師去提告政府，政府再出面處理？公部門編列這樣的保險預算看不到效益，若承攬關係不是公共意外責任險理賠範圍，也不應該在出事後才釐清，保險公司若對公部門的公共意外責任險採收費「不拒絕」、出險「不主動」、理賠「不負責」作法，法制處就必須介入爭取，否則受影響的還是小市民。

她說，過去南市有國小學童在學校游泳池溺斃，如今該名女社工在社福大樓消防演練時緩降機繩索斷裂摔成重傷，兩件個案至今還無法順利獲公共意外責任險理賠，要求法制處要做為市府各機關公共意外責任險處理協助平台。

法制處長王展星表示，公共意外責任險理賠視個案而定，法制處可扮演協助角色，會檢視各機關業務的公共意外責任險現況，朝議員建議的方向努力。除個案外，對於各機關業務的公共意外責任險案件，法制處會檢視並給予協助。

社會局表示，保險公司以除外責任不理賠，適法性如何，該局將與法制處討論後，再與保險公司進行對話。