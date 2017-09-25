博士男追女教師不成冒女名義在臉書po性、文圖 噁博士被判刑

2017-09-25 00:34

〔記者王俊忠／台南報導〕自稱有機械博士學位的林姓男子，追求曾姓女高中老師不成，竟由愛轉恨、心生報復，他冒用女老師身分資料與照片在臉書申請帳號，以此帳號po上許多不雅的性暗示文章、圖片，致曾女的網友誤以為是女老師所po，造成女老師人格、名譽受損。一審依違反個資法、誹謗罪合併判林男四個月徒刑，得易科罰金。

判決指出，這名自稱機械博士的林姓男子，領有第一類身障手冊，他曾追求曾姓女老師被婉拒，為此萌生不甘與報復心，因詳知女老師的學歷、背景及臉書名稱，他於一０五年八月十四日之前向臉書公司申請接近女老師名稱的帳號，且未經女老師同意，把女老師大量獨照及與他人合影的照片放到此帳號。

林男還把女老師的友人加入此臉書好友，致使他人誤以為此臉書帳號是女老師創設。

其後，林男利用此臉書帳號分享文章稱「欲望、性欲高漲、不只男人需要、女人也需要，我也想要，不想當老了的處女情懷」，並分享裸女背側照、張貼女老師與學生的合照，文字標註「與某高中屁孩屁妞們，如果要以身相許幹舌膜當然要，除非我身材很糟，不要對我那麼好，我怕我以身相許，你又不要」等性暗示不雅文字。

網友們以為這些有性暗示的不雅文章、照片用詞是女老師張貼，有人還質疑曾女這種行為是否適任老師？曾女自覺人格、名譽權受辱，向檢警提告。

林男在一審庭訊時認罪，並提出自己向曾女道歉的信件。台南地院法官審酌林男所為確對女老師造成傷害與困擾，未能與對方和解，其領有第一類身障手冊，雖不致影響對是非的判斷，但被告有社交障礙、缺乏與異性交往經驗犯下此案，分別依違反個資法判刑三個月；散布文字誹謗罪判二個月，合併應執行四個月，此案可上訴。