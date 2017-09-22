侵害隱私！自裝監視器對準電梯廳 判拆機賠鄰居2萬

2017-09-22 00:11

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市東區一棟豪宅大樓，10樓王姓住戶以防盜為由，在門口裝監視器拍攝電梯廳與逃生梯口，同樓層蔡姓住戶指他進出電梯時被王家監視、人格隱私權受侵害。法官查認，王某監視器對準電梯廳公共空間確屬不當，已侵害蔡某隱私權，判他必須拆除門口監視器，同時賠償2萬元精神慰撫金給蔡某。

蔡某主張，他與王某同住在這棟大樓10樓，進出10樓電梯廳與安全門樓梯會經過王某住宅門口。但王某未經大樓管委會與同樓層其他住戶同意，104年10月私自在住處門口上方架設監視器，鏡頭對準電梯廳與樓梯公共空間，他與家人、同樓住戶每天進出此處，都遭到王某監視，人格、隱私權受侵害，提告要求王某拆除監視器。

蔡某還說，大樓有警衛24小時輪班，社區更裝有108支監視器日夜監控，訪客也受管制才能放行，是管理優良的社區，被告沒有理由私設監視器錄影存證。

王某則辯駁，監視器攝錄範圍只有小部分涵蓋電梯廳與樓梯間，未侵害原告隱私權。他說，因為有住戶圖方便、出入未關好一樓安全門，以致大樓發生多件竊案，頂樓還發現用過的保險套；而大樓電梯廳與樓梯間是監視器死角，他才會安裝監視器，是為了大樓住戶治安考量。

台南地院法官認為，被告從防盜考量架設監視器，可只拍攝自己住處門口，就能達到防盜效果。監視器鏡頭攝及到電梯廳公共空間，原告進出時會遭到被告監視，縱然被告架設監視器目的並非在侵害原告的隱私權，事實上卻已造成原告隱私權受損。審酌雙方社經地位相關條件，判王某須賠2萬元給蔡某，同時應拆除監視器。本案可上訴。