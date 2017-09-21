11年前搶郵局…又搶瑞興銀行 蒙面匪：對不起媽媽

林嫌二度犯案行搶，被移送時，他低頭說了句：「對不起，媽媽！」（記者陳恩惠攝）

2017-09-21 20:18

〔記者陳恩惠／台北報導〕瑞興商業銀行台北市士林分行昨天下午遭蒙面歹徒闖入，持刀抵住洽辦儲匯的女子脖子，威嚇行員交錢，搶得30萬元逃逸。台北市士林警分局追緝發現，竟是11年前行搶北投文林郵局的男子林修平再度涉案，案發後22小時內利用親情勸說，昨天上午11點林嫌出面投案，自稱罹有「購物強迫症」，27萬元贓款先還債，又買了iPhone6及腰包，追回剩餘6700元贓款，訊後依加重強盜、竊盜罪移送時，林嫌低頭掩鼻說了句，「對不起，媽媽！」

警訊時，林嫌聲稱犯案前曾服用藥物，不知為何會帶水果刀、手套去犯案。他一再說自己無法控制購買慾，平時雖然吃藥控制，仍不斷購物，名下擁有10多支智慧型手機、1部大型重機、3部普通重機及3部汽車，都以分期付款購入，立刻到當鋪典押換現金。林嫌工作長期不穩定、收入不多，為了滿足購買慾，還分頭向女友和地下錢莊借錢，至今已欠下37萬元債務。

警方調查，48歲的林嫌昨天上午11點離開女友汐止住處，到善導寺站附近隨手偷輕機車，行經瑞興銀行士林分行，臨時起意行搶。不過，他驚見輕機沒油，又偷了一台銀色重型機車。當他頭戴安全帽、口罩、麻布手套及綠色手提袋走進銀行，左手持刀抵住正在辦理儲匯業務的劉姓女子脖子右側，將袋子丟給行員，大喊「把錢放進去！」還一度嫌錢少，但為了避免拖延，還是拿了就走。

林嫌騎車逃逸後，在案發地百公尺外，將犯案水果刀、手套先棄置路旁花圃，隨即又將贓車丟在劍潭路旁停車格，走路到承德路搭計程車到忠孝東與新生南路口，問機車騎士「附近有郵局嗎？」引起注意。

下午2點5分，他找到光華郵局，先將27萬元贓款無摺存入俞姓女友戶頭還錢，隨後到光華商場想買i8新機不成，以23300元贓款分別買了i6及腰包，又搭車到蘋果101旗艦店預購，才返回汐止。

警方調閱監視器畫尺追緝，先發現遭棄在劍潭路的贓車、找到載送的運將，接著搜尋林嫌下車地點周邊郵局，從存款資料確認身分，徹夜到林嫌的北投老家埋伏，昨天清晨登門查訪，林母獲知兒子又搶銀行，氣得當場打電話給林嫌，幾經勸說，約定11點在士林捷運站現身投案，警方依法將他拘提，移送時，林嫌低頭掩面說了句，「對不起，媽媽！」

警方說，2006年4月10日中午，林嫌同樣頭戴安全帽，持刀挾持女子，犯下文林郵局搶案，當年得手28萬餘元，案發後18日因良心不安，帶著花剩的12萬餘元向北投警方自首，法官依自首減刑判決3年8月，服刑1年多減刑出獄，當時林母就已告誡不要再犯。

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