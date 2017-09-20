9/20 今彩539頭獎2注中 大福彩、大福獎均摃龜

大福彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台彩官網）

2017-09-20 22:16

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月20日）開獎的第106000075期大福彩頭獎、大福獎均摃龜、第106000225期今彩539頭獎2注中獎，每注可得800萬元。

第106000075期大福彩中獎號碼為：「04、05、09、18、27、32、35，特別號17」，頭獎摃龜；貳獎共2注獲得，每注可得25萬元；參獎共73注獲得，每注可得4000元；肆獎共1291注獲得，每注可得400元；普獎共9641注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎7注獲得，每注可得10萬元。

第106000225期今彩539中獎號碼為「07、19、25、37、38」，頭獎共2注獲得，每注可得800萬元；貳獎共196注獲得，每注可得2萬元；參獎共6436注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬9600注獲得，每注可獲得50元。

第106000225期39樂合彩中獎號碼為「07、19、25、37、38」，四合共1注中獎，每注可得21萬2500元；三合共131注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5984注中獎，每注可得1125元。

第106000225期3星彩中獎號碼為「688」，正彩共32注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000225期4星彩中獎號碼為「8927」，正彩共20注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見