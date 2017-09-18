桃警分局長是妙禪門徒 臉書po文護法 為師父抱屈

佛教如來宗2015年發行的「禪行週報」，曾刊出某分局長夫妻倆灌頂加持的照片。（圖擷取自佛教如來宗官網）

2017-09-18 18:30

〔記者李容萍／桃園報導〕「佛教如來宗」創始人「妙禪師父」被爆接受信眾集資4000多萬元購入2輛勞斯萊斯「供養」，引發連日風波，為彌平輿論負面評價，臉書開始出現許多消毒文，就連妙禪旗下「講師」、桃園市警察局某分局長也在私人臉書上發文護妙禪，PO文寫下「所見所聞未必真實，但真理永恒存在」、「面對惡意誹謗的人，忍他、遠他、讓他、不理他，放下它，讓心自在，學習、體會、參悟、實踐佛的智慧」！

這位分局長是9月13日晚上在私人臉書PO文，文中並分享「佛的智慧」影片，說明如何面對別人的惡言惡語；結果有許多信徒紛紛留言「感恩師父！感恩老師！」「 感恩老師，也借分享喔，感恩！」

其實，這位分局長信奉妙禪多年，不但在2010年12月18日通過師資授證，成為妙禪講師，還介紹多位警界同事進入佛教如來宗，連現任職桃園市刑警大隊的妻子後來也加入成為同門師姐；2015年佛教如來宗某期「禪行週報」中，還曾刊出這位分局長夫妻倆的獲得妙禪灌頂加持的照片；據傳他原本還是妙禪屬意的貼身護法第一人選，某次在公開場合上，妙禪還用額頭碰額頭方式，替這位分局長「特別灌頂」，讓其他信徒好羨慕。

對這些傳聞，分局長受訪時不諱言信奉妙禪多年，還反問記者「我看起來像壞人」？他自認，信奉妙禪後身心靈受益、成長很多，至於其他信徒集資買名車一事，他也是看到媒體報導才得知，針對此事引發負面的社會觀感，只是替「師父」（妙禪）覺得抱屈。