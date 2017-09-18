趕替信眾解厄 濟公乩童酒駕送辦

2017-09-18 15:11

〔記者許國楨／台中報導〕吳姓市民平日擔任濟公乩童替信眾解惑，米酒一杯一杯入肚未間斷，前晚直到信徒散離已不知喝了多少酒，但因一名女信眾有事相求，吳男基於神職任務仍勉力騎車前往卻遇警攔查，結果酒測值超標被帶回，警方得知原委勸他，濟公活佛退駕了還是要遵守凡間法律，訊後全案依公共危險罪嫌送辦。

警方指出，69歲的吳男在北屯區熱河路設立宮廟，平日擔任濟公乩童，前晚在宮內起乩為神尊降駕替信徒解惑、指點迷津，期間因濟公活佛上身，米酒一杯一杯入肚未間斷，直到10點30分許信徒散離，已不知喝了多少酒。

此時原本已要休息的吳男，卻在11時許接獲黃姓女信眾電話表示身患腳痛痼疾，請求吳男前往大連路住處商談解決之道，吳男雖知酒後不能駕車，但身為濟公活佛乩童帶職在身，務需幫信徒消災解厄，認為路途不遠且自勝酒力仍可安全駕駛，遂騎機車自行由熱河路往黃姓女信徒住處行駛，未料途中因行車搖擺不穩，被帶班巡邏行經的第五分局水湳派出所長林俊昌及警員瓦力司．比尤直擊攔查。

警方發現吳男渾身散發出酒味要求酒測，結果酒測值為0.42毫克，明顯已超過法定標準值將他帶回偵辦，吳男警訊中供稱，因濟公活佛喜好品酒，才會在濟公上身後一再續杯，絲毫無醉意，也不知道喝了多少酒，事後本準備休息睡覺，剛好有信徒腳傷打電話求助，不得已才會酒後騎車前往遭警查獲。

警方得知原委勸他，濟公活佛退駕了還是要遵守凡間法律，下次還是請友人搭載或搭計程車為要，訊後全案依公共危險罪嫌送辦。

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