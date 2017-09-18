蘇炳坤聲請再審 高院明傳蘇宣布裁定

2017-09-18 12:03

〔記者楊國文／台北報導〕31年前被指搶銀樓並遭判刑15年定讞的家具商人蘇炳坤，雖獲總統特赦，但「其罪刑之宣告為無效」，蘇炳坤月前向高等法院聲請再審，哽咽訴說「人死留名」，若無法判無罪，「寧可不要特赦」，高院今指出已做出裁定，明上午在法庭宣布是否准予再審的裁定，蘇將到庭聆聽此裁定；據了解，高院將做出准再審的裁定。

高院認為此為眾所矚目案件，且具歷史意義與教肓價值，原擬法庭直播，但受限法庭直播規範尚未完成作罷，上月底開庭採錄影方式進行，蘇炳坤指特赦未還他清白，才聲請再審，但高檢署檢察官認為，蘇提起再審多項證據，並非新事實、新證據，並以「拿清朝的刀，砍明朝的官」來形容31年來法律適用問題，就法論法，直指高院若准予再審，將向最高法院抗告，以統一法律見解。

75年間，新竹地區發生金瑞珍銀樓搶案，不久後，主嫌郭中雄落網，郭在警察逼供下，咬出蘇炳坤是共犯，無論蘇炳坤如何辯解未涉案，最終仍被判15年重罪定讞。不過，蘇炳坤經傳喚、拘提不到，遭發佈通緝。

期間，蘇炳坤不甘心被陷，四度聲請再審，檢察總長也提過四次非常上訴，都遭駁回；另一方面，蘇炳坤向監察院陳情，而監察院調查報告指出，承辦檢、警等人確有違法之處，最後，89年底獲得前總統陳水扁特赦，其「罪刑全免」；蘇服刑兩年半時間。

不過，蘇炳坤向法院聲請冤獄賠償，可是都被法院駁回，理由是總統特赦他而不是法院判決無罪，不符合「冤獄」賠償的法定要件。