沒錯！罵人「屁孩」就是侮辱 法院認證

2017-09-17 21:13

〔記者王定傳／新北報導〕說人「屁孩」前請三思！陳姓男子去年看電影時辱罵影城人員「死工讀生、屁孩」等，甚至動手施暴，事後只坦承說了「屁孩」，律師接著強調屁孩沒有貶損之意，但法官認為，屁孩是指心智不成熟、行為言語幼稚且不會他人著想者，有貶意，依傷害、公然侮辱罪等罪判拘80日，可上訴。

檢警調查，去年1月25日晚上8時許，陳男到新北市林口區國賓影城觀看電影，因被要求換座位及補差價，認為遭羞辱，氣憤掌摑入口處黎姓驗票人員，還踢傷另2名影城工作人員，甚至以三字經辱罵3人，還嗆說「死工讀生、像你們這種屁孩，就回家找爸媽哭，不要在這鬧事！」

不僅如此，陳男還恐嚇熊姓影城人員說「你再看，我要把你的眼睛挖出來」。陳男事後被依傷害、公然侮辱及恐嚇危害安全罪嫌起訴；但他辯稱只有對熊男說「像你這種屁孩，不要在這裡鬧事，出事也是回去找爸媽」，沒有辱罵三字經，其律師也聲稱，「屁孩」並無貶低社會價值之意。

新北地院法官依影城人員證詞、監視器畫面等認定，陳男確有施暴，也有辱罵「死工讀生、死屁孩」及恐嚇影城人員等行為；至於屁孩一詞，是指心智不成熟、行為言語幼稚，且不會他人著想者，有貶損他人社會評價意味，加上陳男當時除說「屁孩」外，還有前、後文，而黎男等人都已滿18歲，並非幼童，陳男行為足以減損黎男等人名譽，屬公然侮辱行為。