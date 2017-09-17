七月怪談？大叔與已往生3個月的「嫩妹」談戀愛

2017-09-17 10:54

〔記者張瑞楨／台中報導〕桃園市年逾40歲未婚的陳姓中年大叔，今年3月認識自稱23歲的陳姓女子，雙方交往論及婚嫁，陳女卻屢次以工作不順、缺生活費等理由向陳男索錢，本月初陳女又以媽媽生病為由借錢，陳男想去探病，陳女卻搞失蹤，警方調閱陳女資料，驚見陳女今年6月早已往生，陳男嚇得說「天上掉下來的禮物，怎麼會是女鬼？」原來是30歲已婚戴姓女子捏造假名冒充嫩妹欺騙陳男，全案依詐欺罪嫌法辦。

陳男本月初從桃園市南下台中市警局第一分局繼中派出所報案，尚未結婚的他說，今年3月接到陌生女子電話，對方自稱未婚，姓陳，是年齡僅有23歲的嫩妹，雙方談得很高興，進一步見面，他見陳女長得甜美可愛，他又相貌不揚、中年未婚，竟然會有年輕貌美女子青睞他，陳女是上天送給他，「天上掉下來的禮物」，進一步交往，今年夏天論及婚嫁。

陳男說，與陳女見面不久，陳女以在台中市工作不順、生活陷困等理由向他索錢，他當工人的薪水不高，卻也在今年3月20日、4月4日與22日，以及5月6日與20日、8月8日，以面交或匯款方式，共拿了23萬元積蓄給陳女，陳女又在本月初說，媽媽生病住院需要錢，陳男心想未來的岳母生病，他一定要去探望，還向陳女拿陳母的電話，想要約探病時間，陳女卻連醫院名稱都說不清楚，之後乾脆不接電話搞失蹤，他感覺怪異而報警。

繼中所查詢陳女的姓名，卻發現陳女今年6月已經死亡，陳男大為吃驚說，他在今年8月還跟陳女約會見面，怎麼會是死了？難道他跟女鬼談戀愛，警方建議陳男繼續聯絡陳女，假裝要給錢，約陳女出來見面，陳女果然上當，在台中市一間咖啡廳被捕。

警方調查，陳女早已結婚，真實姓氏是戴，實際年齡是30歲，還有多起詐欺前科，卻謊報年齡是23歲，未婚且捏造假名字，卻也相當巧合，捏造的假名，竟與今年6月死亡的陳女同姓名，她坦承與陳男交往，但對詐騙部分則避重就輕，只是淡淡說，這些錢都是陳男主動給她的生活費用，員警進一步詢問母親住院等細節，她一概避而不答，陳男看得氣憤難抑，中年大叔的情感被女騙徒如此糟蹋，堅持要提出詐欺告訴，警方調查後，今天依詐欺罪嫌函送法辦。

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