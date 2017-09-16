詭異…紅衣女上吊報復案 承辦警玻璃桌墊「自爆」

2017-09-16 17:32

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市昨（15）天發生蔡姓女子為報復負心人、身穿紅衣在男友前妻名下透天厝上吊自殺案後，轄區派出所驚傳發生一件怪事！張姓承辦警員辦公桌因同事不經意往後拉一下，強化玻璃桌墊竟然自爆，當時張員剛好外出執勤，躲過一劫，但3名同事遭破碎玻璃顆粒噴到，雖然都未受傷，事後卻紛紛感到身體不舒服、頭暈，甚至過敏起疹子，經收驚後，情況緩解。

遭碎玻璃噴擊 3警無傷卻頭暈不適

玻璃桌墊自爆發生在昨天下午1點左右，派出所一名巡佐與另兩名員警在值班台附近討論公事，為了留走道空間，巡佐不經意將張員的辦公桌往後拉了一下，桌上也沒放置任何物品，不料，這個動作竟讓玻璃桌墊自爆，不但裂成大塊碎片，玻璃碎顆粒還噴向巡佐等人頭部及身上，遇到這突如其來的怪事，讓大家嚇了一跳！

雖然無人因此受傷，但事後，巡佐等3人一整天都覺得不對勁，請法師收驚後才緩解。張員返回派出所獲知此事，大感訝異，對同事表示歉意，也私下說：「他接案後，到廟裡拜過2次，請神佛幫忙渡化死者『放下』！」

宮廟郭姓師父說，民間流傳，穿紅衣自殺，代表死者生前與人有極深的怨念，他懷疑3名員警感覺身體不舒服，可能是被沖煞到，但也可能是心理因素引起的。

大統玻璃行張姓老闆則說，強化玻璃雖然強固，其實只要搬運時，玻璃邊角發生硬物碰撞，局部受損就會失去應力的平衡，進而引起全面破碎。

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