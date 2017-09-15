基隆港貨輪驚傳硝酸外洩 幸未流入海上

來自上海的｢東方富｣貨輪昨天晚上靠泊基隆港西17碼頭，今天凌晨傳出有硝酸外洩，經物主派員登船善後；環保署毒災應變隊檢測西17碼頭一切正常。（圖為基隆港務分公司提供）

2017-09-15 19:26

〔記者俞肇福／基隆報導〕來自上海的｢東方富｣貨輪，昨天晚間靠泊基隆港西17碼頭，今天凌晨1點左右，發現有1只硝酸貨櫃外洩，貨櫃船人員立即清除甲板上外洩的硝酸，詳細檢查後，發現硝酸並無洩漏到海上，該貨櫃輪今天下午5點駛離基隆港，航向台中港靠泊。

來自上海的｢東方富｣輪所載運的貨櫃中，有6只硝酸貨櫃，每只貨櫃1萬4000公升硝酸，計畫在台中港卸貨；貨櫃輪發生硝酸貨櫃外洩後，隨即進行處置，並通報基隆港務分公司監控中心與環保局。

監控中心獲報後，立即通知基隆港務警察總隊、基隆港務消防隊到場管制戒備，並通知基隆港務分公司相關單位、航港局北部航務中心、基隆市環保局及貨主綠科有限公司至現場協助處理。

該批硝酸貨主綠科有限公司指派技術人員於凌晨3點49分趕抵碼頭處理，4點上船查看，並攜帶吸酸棉登船做暫時止漏處理。

基隆港務分公司港務長張溢源指出，硝酸外洩的事故櫃經檢查櫃況，確認安全無虞才放行；基隆港西17碼頭現場，則經環保署毒災應變隊檢測一切正常，碼頭才恢復正常作業。基隆港務分公司通報台中港務分公司與勞安單位，注意後續｢東方富｣貨輪靠泊卸貨狀況。