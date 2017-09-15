共諜周泓旭以每季一萬美元 利誘我年輕外交官遭拒

學生共諜周泓旭涉嫌接受中國高層指示，來台發展共諜組織，台北地方法院15日傳周泓旭出庭。（記者黃耀徵攝）

2017-09-15 12:30

〔記者張文川／台北報導〕首位被查獲的學生共諜周泓旭，今被台北地院依「為敵發展組織未遂罪」判刑1年2月，判決指出，周泓旭受中國共產黨李姓黨務人員的指使，物色吸收我方政府官員，周以每季一萬美元（約新台幣30萬元）的報酬，並招待赴日本、新加坡全程旅遊住宿費，利誘我外交部年輕官員，但被拒絕。

判決指出，周泓旭2014年在中國上海參加兩岸交流活動時，結識中共李姓黨務人員，之後陸續在上海市接受李的餐敘招待，李屢次向他允諾將提供金錢報酬，指示周利用在台就學與經商期間，物色、引介我國政府單位人員，以及其他具社會影響力的人士出國、與李見面，以發展、建立其組織，屆時將由中方官員招待全程旅遊所需費用，另將提供工作報酬給被吸收的對象。

周泓旭答應後，2016年間透過共同友人的介紹，認識我外交部某位年輕官員，認為對方符合計畫物色吸收對象的條件，即多次約這位官員單獨見面或電話聊天，聽聞對方表示任職前景不佳，周男即建議他續留原本的職務，並表明若同意為中國官員工作，將可獲得每季約一萬美元左右的報酬。

周向這位外交官員說，若同意他的條件，將可代為引介，並建議外交官員以自由行的模式出境，赴日本、新加坡旅遊，他會安排中方官員於當地和對方洽談詳細工作內容與合作模式，並支付全程旅宿費用，周還指導會晤時應注意的細節，以及後續的工作報酬給付方式，但始終未獲同意而未遂。