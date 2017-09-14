議員譏「破案百分百」 彰縣警反駁是指這些案件...

彰化縣政府與彰化縣警察局合作，製作完成治安的宣傳物與看板惹議。（記者張聰秋攝）

2017-09-14 16:09

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣主要道路陸續出現彰化縣長魏明谷施政績效的大型宣傳看板，其中，由彰化縣警察局製作「治安無死角破案百分百」的看板和縣府製作的扇子宣傳品惹議，多位彰化縣議員今天抨擊包裝包過頭，行銷縣政內容做得太虛華，有粉飾太平之虞，要求修正看板內容。

彰化縣警察局保安科長陳朝清，嚴正駁斥民代質疑的粉飾太平之說，他強調，「破案百分百」針對彰化縣已經架設1萬支監視器，被錄影器材拍下的肇事逃逸和搶劫案件，千真萬確是破案百分百，文字內容針對肇逃和搶劫發生率和破案率，並非涵蓋全部的社會案件。

縣議員江熊一楓說，芳苑鄉漢寶溼地才爆發雞屍亂丟的環保案件，相關單位老是抓不到亂丟者，因為沒有監視錄影器，使得溼地變成雞場墓場，成為治安死角，小老百姓民生竊盜案件報了案也石沈大海，未破成懸案的小竊案一堆，警方還敢大言不慚，浮誇「治安無死角破案百分百」，實在諷刺。

縣議員葉麗娟表示，縣府團隊中，警察做事效率備受議員肯定，「 我們都看得到」，但是宣傳內容的遣詞用字不能不講究，民眾看了「治安無死角破案百分百」，馬上會引發負面感受，包裝加分不成反而減分。

議員轟文宣不實，警方當眾被打臉，彰化縣警察局長楊崇德和副局長賈立民聽了，神情嚴肅，一發不語。

對此，陳朝清表示，文宣內容想表達彰化縣監視器密度全國第一，監視器讓肇逃與搶劫案件無所循形，沒有要粉飾太平之意。彰化縣警察局公關科長林呈祥說，警察局接受議員善意的建議，會設法修改部分內容。