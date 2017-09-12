涉詐領助理費724萬元 桃議員邱佳亮羈押禁見

2017-09-12 13:17

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園巿民進黨籍49歲的議員邱佳亮，涉嫌虛報助理名額，詐領補助費約724萬元，桃園地檢署檢察官黃榮德率廉政署廉政官，昨天前往邱佳亮辦公室、服務處、住處等4處，查扣相關文件，並傳訊邱佳亮等6人到案，檢方認為邱佳亮涉嫌觸犯「貪污治罪條例」，且有滅證、勾串之虞，經當庭逮捕後向桃園地院法院聲押，今天中午裁定羈押禁見。

檢方調查，邱佳亮自西元2011年1月擔任桃園縣議員起，涉嫌以未實際擔任助理工作的甘姓女子、徐姓男子及游姓女子3人當作人頭助理，向議會申報公費助理薪資，等議會出納人員撥款後，再指示甘女等人提領繳回，估計詐領的助理費約724萬元。

檢方表示，邱佳亮實際助理有44歲徐姓女子及39歲蘇姓女子，另3名人頭助理皆與兩人有親戚關係，其中1名是徐女的41歲弟弟，3人皆在甘女開設的代書事務所任職，詐領的助理費，一部分作為薪資報酬，其餘皆提領繳回給邱佳亮。

檢方訊問，5人皆坦承犯行，唯邱佳亮一概否認，還供稱甘女是司機；訊後檢方認為，他涉犯「貪污治罪條例」公務員利用職務上機會詐取財物、「刑法」使公務員登載不實文書等罪嫌，所犯為最輕本刑7年以上有期徒刑之罪，且有事實足認為有湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，經當庭逮捕後向桃園地院法院聲押，今天中午裁定羈押禁見。