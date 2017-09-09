為女友還債…阿兵哥借10萬高利貸 還不完被關狗籠

2017-09-09 18:07

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮26歲賴姓職業軍人2年前為了幫女友償債，索性向地下錢莊借10萬元，卻成為揮之不去的惡夢，2年來陸續還了超過46萬元，還是還不完，每月軍餉扣除欠款，只剩8000元度日，甚至還被討債集團關狗籠恐嚇，走投無路之下，只好報警求助，才獲得解脫！

在宜蘭服役的賴姓士兵，今年4月向花蓮縣警局刑大偵二隊報案說，前年為了幫女友還債，經學弟介紹，向22歲林姓男子借了10萬元，並質押10萬元本票、身分證、信用卡、存金簿及提款卡作擔保。

賴男向警方泣訴，借款時已先被地下錢莊扣除2萬2000元利息，只實拿7萬8000元，之後每月帳戶還要被扣款2萬5000元利息，負擔沉重，直到去年1月，他實在付不出利息，走投無路，於是找林男在花蓮市區的某醫院急診室前談判。

不料，雙方協商破局，林男夥同另2名共犯將賴男強押上車，一路載到吉安鄉中山路與中央路口附近的房舍後，把他關進狗籠，主嫌林男還出言恐嚇，「先關狗籠再說，不相信我叫人把你處理掉嗎？」四周偏僻昏暗，賴男擔心出事，迫於無奈，只好答應會再借錢還債，才被林嫌等人放走。

花蓮刑大偵二隊4月接獲報案後，歷經5個月追查，本月5日見時機成熟，會同花蓮憲兵隊持搜索票和拘票，到林姓男子及陳姓共犯住處拘提、搜索，並在林嫌住處查獲帳本、質押本票11張，以及他人質押的身分證、健保卡等證物。

警方說，賴男前年4月借款，實拿7萬8000元，直到上月7日，共償還超過46萬元，卻還欠18萬4000元，換算月息約25分，實在是吸血重利。目前涉案林嫌已依恐嚇取財、妨害自由及重利罪嫌，移送花蓮地檢署偵辦。