農會選舉送茶葉行賄 男判緩刑繳10萬

2017-09-08 12:46

〔記者張文川／台北報導〕今年2月19日，台北市木柵區農會舉辦農事小組會員代表選舉，75歲參選人張隆吉，以半斤裝300元的鐵觀音茶葉行賄4名選民，選民不收，他還是把茶葉放了就走，警方獲報，報告檢察官指揮偵辦，北檢依違反農會法的賄選罪起訴張男；台北地院考量張男認罪且已悔悟，今判他5月有期徒刑，緩刑3年，須支付公庫10萬元。

至於收受茶葉賄賂的4名農會選民，在偵查時皆已繳回不法所得，獲緩起訴1年。

檢方調查，今年1月中旬至2月19日選舉投票前，張隆吉親自到府拜票，向具投票權的高姓選民等4人，各交付1至2罐半台斤裝的鐵觀音茶葉，一名有投票的選民正巧不在家，張就將茶葉交給對方在家的妻子，選民回家才知情，但也沒退還；張男共成功行賄4人，獲得允諾支持。

直到2月19日選舉當天，他到木柵市場尋求另一選民支持，把2罐茶葉交給這位選民的女兒，即使她當場表明拒絕，張男仍將茶葉放了就走，2名市場內的攤商目擊報警，文山一分局警方到場查扣茶葉，報請北檢偵辦；3天後，檢警發動搜索，查扣剩餘茶葉、行賄名冊與手機，查出張男行賄4人。

張男偵審期間都當庭認罪，並供出受賄名單，法官認為已有悔悟，應無再犯之虞，且無前科，給予緩刑，條件是支付公庫10萬元。