表彰對交通貢獻與付出 王隆獲一等交通專業獎章

2017-09-07 17:35

〔記者邱俊福／台北報導〕警政署副署長王隆先後擔任鐵路警察局、航空警察局和國道公路警察局等局長，長達9年，致力於維護軌道運輸、飛航安全及國道管理，績效卓著，交通部長賀陳旦今天下午特別頒發一等交通專業獎章，表彰其對交通的貢獻與付出。

警政署表示，王隆擔任國道公路警察局局長任內，國道2號發生遊覽車火警造成重大死亡，且國道5號也發生遊覽車翻覆造成重大傷亡，都第一時間皆率員趕赴現場參與搶救，並展開各項偵查作為，同時分組照顧家屬，讓事件圓滿結束。

此外，104、105年春節、清明、端午、中秋、國慶等連續假期，配合國道高速公路局實施交通疏導管制，策定連續假期交通安全維護計畫，執行以來防制事故有顯著成效。

經統計，今年春節連續假期，國道高速公路平均每日車流量，創下歷史新高，因國道警疏導效率，未發生任何一起A1類交通事故，且平均每日肇事率0.79，較去年0.82明顯降低。

另國道A1類交通事故，105年相較於104年，減少10件與19人死亡，死亡人數減少達百分之21.34，為近15年來次低，同時國道酒駕A1類交通事故，105年相較於104年，也減少3件與3人死亡，減少死亡件數與人數達百分之42.85，成效斐然。