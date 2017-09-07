收回扣未損及公司 台塑前總經理等24人不起訴

2017-09-07 11:21

〔記者錢利忠／台北報導〕台塑集團前年驚爆集體收回扣案，時任台塑總經理林振榮等24名台塑中高階幹部，被控長期接受ＰＶＣ太空包供應廠商供養，林振榮於事發後閃電下台，24人均被依違反證券交易法之背信罪法辦；台北地檢署調查，林振榮等24人確有收回扣，但無法證明廠商提供的產品品質不良，且廠商是最低價得標，認定24人未損及台塑的利益，今將24人全部不起訴。

檢方獲報，台塑前總經理林振榮、總管理處發包中心前協理朱金池等24名集團中高階主管及員工，被檢舉長期收ＰＶＣ太空包供應商欣雙興的「供養」，檢舉函甚至附上帳本，台塑總管理處當時進行內部調查後，認定檢舉屬實，隨即展開自清行動，將24名涉案職員予以免職或處分。

檢方調查，欣雙興包裝公司長期承攬台塑太空袋包訂單，負責人劉宗正把公司交給長子劉上行，么兒另開設塑佑塑膠公司，一直向父親爭取做台塑的生意，但始終未獲首肯，劉宗正父子爆發內鬨，么兒憤而向台塑檢舉父兄行賄，此案才曝光。

台塑接獲檢舉後，總管理處總經理王瑞瑜親自成立調查小組秘密調查，確認檢舉函內容屬實，立即將24名涉案職員予以免職或處分，當時上任僅24天的林振榮，因而黯然下台。

關於檢舉函內容，文中指控林振榮、朱金池等24名集團中高層主管，最早從2008年開始，長期收受廠商欣雙興的回扣，方式包括現金及禮品，以確保欣雙興能穩定獲得台塑訂單，檢舉函中還附上「供養資金帳本」為證。

林振榮應訊時否認收受廠商的回扣，但檢方清查林振榮等24人的旗下金流，確認24人確實有收受回扣，其中有部分涉案職員，承認違反台塑的採購內規，長期收受廠商回扣。

檢方為確認24人收回扣替廠商護航，有無損及台塑的利益，傳喚其他太空包供應業者作證，但相關業者均證稱欣雙興公司是該領域的龍頭廠商，產品品質優良；此外，欣雙興是以最低價得標，檢方因此認定林振榮等人雖有收回扣，但無法證明林振榮等人此舉損害到台塑的利益，所以認定24人的罪證不足予以不起訴。