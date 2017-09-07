槍砲犯假釋續擁3槍 剩3年徒刑要關完

2017-09-07 11:00

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣程姓男子退伍後因為持有槍械與販賣毒品，遭判14年徒刑，關了11年2年前假釋出獄後，因入獄過久找不到工作不適應社會，進而重操舊業，繼續購買槍械與毒品，昨在宜蘭市住處遭到接獲線報的警方逮獲，於家中搜出改造手槍3把、子彈24顆、安非他命7小包及吸食器，全案依違反毒品及槍砲彈藥刀械管制條例送辦，程男剩餘3年刑期要關完。

35歲程姓男子有槍砲及毒品前科，當兵退伍後遭法院判處14年徒刑，關了11年，2年前假釋出獄後，程當工地監工，與女友住在宜蘭市，但程惡行不改、從操舊業，繼續購買毒品與槍械，昨凌晨宜蘭縣礁溪警分局礁溪派出所員警吳文瑜、許富雄、高睿佐及林詩哲等人接獲線報，持搜索票到程男住處附近埋伏。

員警躲在1.5坪的機房等待程男現蹤，歷經9小時程於剛好要下午出門要辦理車貸，埋伏警力見機不可失上前逮人，程男見警逃跑，但仍被兵分2路的員警逮獲，一開始犯嫌對於犯行一概否認，但員警於程男家中搜出改造手槍3把、子彈24顆、吸食器及安非他命7小包共10克，程男這才承認犯行，向警方表示願配合調查，但不要驚嚇家中懷孕3個月的女友。

程被逮時辯稱，持槍是因為當工地監工，怕被人找麻煩防身用，但他否認販毒犯行，毒品是自用，家中懷孕3個月的女友沒有施用毒品，他坦承，槍械於毒品是在宜蘭市買的，但程男是否有販毒，女友是否有用毒警方仍要調查。

警方表示，由於程男是假釋犯，假釋期間再犯刑案需繼續服完未服的3年徒刑，據了解，程出獄後曾因行車糾紛亮槍，當時供稱是持有假槍，但也因此被警方盯上，全案依據違反毒品及槍砲彈藥刀械管制條例將程男送辦。

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