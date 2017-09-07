求復合違反保護令還搞成性侵 男被重判7年2月

2017-09-07 00:11

〔記者王俊忠／台南報導〕20多歲的胡姓男子為挽回與前女友的感情，竟侵入前女友住處示愛，但胡男做的太超過，他先用苦肉計割傷自己，再用手指性侵女方下體。女方向鄰居哭訴遭前男友「欺負」並報警。胡男弄巧成拙、挽回前女友感情不成，還吃上性侵官司，二審判刑7年2個月。

胡男與女子小綺（化名）原是感情恩愛的男女朋友，但於105年9月初因故分手，胡男割捨不掉這段情，竟於同年9月20日上午侵入前女友位於台南市的租住處，見女方住處的後門未上鎖、逕行進入，並強行撞開小綺分租套房的木房門，小綺手指還因這強力撞開門時割傷。

這名衝動男進入前女友房間先拿房內的美工刀割傷自己脖子、上演苦肉計，造成女方心理壓力，接著把小綺壓制到床上，違反女方意願強脫衣物、舔舐女方胸部與下體，當胡男欲霸王硬上弓時，小綺不斷抵抗閃躲，胡男始終未能進入、才未得逞。

不過，胡男還是用手指侵入女方下體、性侵一次得手。當天上午10點許，與小綺同住該宅的洪姓鄰居返家發現小綺在哭泣、胡男疑無故侵入住宅，洪某質問胡男、發生拉扯，胡趁隙逃離現場，小綺隨即報警查辦這名暴力前男友。

台南高分院法官表示，胡男在審訊時坦承犯行，審酌雙方交往時，胡曾2次傷害、1次恐嚇小綺，一審民事庭還於105年7月下旬核發1年期間的保護令、諭令胡男不得傷害女友，不料胡在保護令期間再犯本案，難認有情堪憫恕之處，無法給予被告減刑輕判。