來亂的！男帶刀上街遊晃遭查 妻子「聲援」也被逮

2017-09-06 14:38

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市一名43歲嚴姓男子日前因隨身攜帶折疊刀、藍波刀上街，被巡邏員警發現盤查，並要求依社維法沒入，嚴男以所持刀械為私人財產不從，還連忙打給妻子到場，企圖將刀子帶走，湮滅證據，嚴姓夫妻在大街上與警方發生拉扯衝突，嚴妻還不斷尖叫，揚言提告員警性騷擾、傷害，不料隨身包中被查出有子彈及毒品，夫妻倆一同被依妨害公務、毒品、槍彈等罪嫌移送法辦。

警方調查，本月4日下午3時許，蘆洲警分局警員何志煒、謝樟耀巡邏行經重陽一街時，發現嚴姓男子形跡可疑，在路邊徘徊，腰間疑似藏有刀械，上前盤查後發現摺疊刀、藍波刀各1把，警方當場依社會秩序維護法規定，將民眾無故攜帶具有殺上例的刀械查扣，但嚴男卻極力拒絕，甚至找來妻子帶走刀械，企圖湮滅證據，與警方發生拉扯衝突。

嚴妻當下在路旁不斷打電話找友人前來助陣，並企圖將該被查扣的刀械帶離，員警上前制止，反遭嚴妻尖叫指控性騷擾，更表示被員警用傷，嚴男在旁怒嗆國罵，員警將嚴姓夫妻依妨害公務逮捕，並先協助自稱受傷的嚴妻送醫。

警方表示，嚴姓夫妻倆返回派出所後，由員警搜索兩人隨身包，在嚴男包包內查獲1包麻黃素粉末與3粒不明藥丸，另外在嚴妻的包包內發現1顆子彈，夫妻倆又涉嫌槍砲及毒品罪嫌，警方訊後依法將兩人移送。

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