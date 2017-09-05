冒名妹妹簽本票借錢 藝人陳盈潔涉偽造有價證券罪起訴

2017-09-05 11:34

〔記者錢利忠／台北報導〕藝人陳盈潔向友人邱湖借錢，簽下1張280萬元本票，邱湖擔心陳盈潔的財務狀況，要求她另找1人在本票上背書，陳盈潔與胞姊商量後，共謀由胞姊在本票上偽簽妹妹的名字，2人因而吃上偽造有價證券官司；陳盈潔胞姊自首認罪，已獲桃園地院判緩刑確定，台北地檢署認定陳盈潔為共犯，今天依偽造有價證券罪將她起訴。

至於陳盈潔被邱湖控告詐欺的部分，檢方認為2人有長期借貸關係，認定此部分為民事糾紛，不構成詐欺，將陳盈潔不起訴。

檢方查出，102年10月21日，與邱湖有借貸往來的陳盈潔，開了1張280萬元，到期日為103年2月21日的本票給邱湖，邱湖要求陳盈潔須另找1人共同背書，否則拒收其本票，陳盈潔便回家與胞姊商量，決定由胞姊在本票上偽簽妹妹的名字。

後來陳盈潔的妹妹被債主追上門，才得知自己被冒名簽本票，隨即向桃園地院提起民事債權不存在之訴，涉嫌冒簽妹妹名字的陳盈潔胞姊則當庭自首，承認她未經妹妹同意，偽簽妹妹的姓名開本票；陳盈潔胞姊因此被依偽造有價證券罪判刑1年7月，緩刑3年。

檢方認為陳盈潔為共犯，去年3月曾傳喚陳盈潔到北檢出庭；據悉，陳盈潔應訊時承認有事先跟胞姊商量本票的事情，但本票上所簽她胞妹的姓名，是她胞姊所簽，與她無關。

針對陳盈潔的辯詞，檢察官不採信，認為陳盈潔曾事先與胞姊商量如何簽本票，且該張本票也是為了陳盈潔的債務所簽，認定陳盈潔為共犯。

陳盈潔當時訊後曾受訪說，大家是10多年的好友了，對方卻為了2個月的利息遲交就提告；陳的大姊則表示，從95年至今，欠邱湖約280萬元，但邱湖卻指控陳盈潔跟他借了將近500萬元，雙方各說各話，為此對簿公堂。