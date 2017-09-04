蝶戀花翻車33死 不起訴理由看這裡

2017-09-04 12:33

［記者黃捷／台北報導］蝶戀花遊覽車今年2月13日翻覆造成33死11傷慘劇，家屬控告司機康育薰、領隊蕭如進、負責人周比蒼、周繼宏父子以及友力通運黃河清 、黃鳳珠兄妹業務過失致死，士林地檢署今偵結，認定事故主因是康超速，其餘被告無責任，但因康已死亡，全案處分不起訴。

家屬提告質疑，武陵賞櫻一日遊行程過於緊密，導致司機無法充分休息，且司機連續出勤違反勞基法，駕車時間也超過10小時，違反汽車運輸業管理規則，另因車輛老舊、輪胎痕不平均導致無法平均煞停，都是釀禍的原因。

檢方不起訴指出，肇事遊覽車長、寬、高為12.2公尺、2.5公尺及3.7公尺，於1998年10月30日取得合格行照，雖然同年12月1日修法將高度降為3.6公尺，2008年12月31日起更強制要求整車翻覆測試等，但都是針對立法後的新車，未回朔要求舊車。

此外，肇事遊覽車最後3次驗車日期為去年4月21日、8月3日及今年1月3日，台北市區監理所皆認定合格，且從去年2月至今年1月總共進廠保養7次，均未發生異常，案發後檢警鑑定該車，發現煞車系統仍有殘壓，並無故障，輪胎也未磨損到指示點。

而康育薰大體經解剖化驗，沒有毒品、酒精反應或心臟疾病，今年1月間臨時請假2天獲准，2月10日也有休假，再加上蝶戀花其他司機證稱，均顯示康育薰請假未被刁難。

雖然康育薰出勤天數一個月最高28天、連續上班最高17天，案發前一天工作到凌晨才回家，隔天早上8時許又出車，未休息達10小時，案發時則已駕車近9個半小時，確實違法，但超勤並非肇事的「唯一必然」原因，且必須考慮法院很可能判決有罪，才達到起訴門檻。

道路設計部分，檢方委請逢甲大學車輛行車事故鑑定研究中心鑑定後，認定該匝道從入彎到出彎，臨界速限分別為時速87.3公里、64.71公里及73.04公里，符合設計規範。