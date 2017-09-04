北站捷運出口女童全裸 母稱：尊重小孩的選擇

2017-09-04 09:20

〔即時新聞／綜合報導〕上週五（9月1日）晚間7時許，台北車站捷運M8出口，位於公園路與忠孝西路1段路口，有1名5歲女童竟然全裸坐在階梯上，路人看不過去上前勸阻家長幫她穿上衣服，女童母親卻表示：「尊重小孩的選擇。」

據《東森新聞》報導，當路人希望小女孩媽媽「替她想一下」時，母親則回應：「這個是她自己決定的。」路人又苦口婆心地勸說「她是小女生她不懂。」母親又說「可是我是覺得男生女生都沒差啊，因為我不想落入性別...」

有民眾隨後發現，原來女童是覺得很熱所以不想穿衣服，因此轉向哄女童「不會很熱，所以妳要把衣服穿好。」小女孩母親又表示：「她覺得很熱是她的感覺，每個人的體溫不一樣。」路人繼續告訴女童「大家都有穿衣服，只有妳沒穿...」，母親再回：「可是是她自己的決定。」

接著女童父親出現了，他對於路人的勸說相當反感，直說：「不穿衣服有甚麼問題嗎？要求不是教育，尊重才是教育的真諦吧，怎麼變成一大群陌生人在要求我的孩子。」

最後民眾看不下去直接報警，但在警察到達前，女童父親已經開著休旅車帶著全家人離開。警方表示，已依車牌找到女童父親，儘管沒有違法，但已通報家庭暴力暨性侵害防治中心處理。

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