林務局特遣隊員受困大同鄉 最快明天入山救援

宜蘭縣消防局今動員怪手入山搶救，因溪水湍急，只能暫緩搜救。（記者張議晨翻攝）

2017-09-03 19:14

〔記者張議晨／宜蘭報導〕林務局羅東林管處特遣隊一行8人，今上午受困宜蘭縣大同鄉石門溪床，其中1名隊員被水流沖走，頭部及四肢受創嚴重，無法行動，宜蘭縣消防局獲報後前往救援，原計畫派遣空勤直升機，但山區天候不佳，被迫折返，陸路又因溪水湍急，小型怪手無法橫渡，預計明早才能調派大型機具渡溪搶救。

羅東林管處深山特遣隊等8名隊員，8月31日入山清查貴重林木，原預計9月4日上午返抵宜蘭。由於2日起宜蘭地區下起大雨，山區雨勢驚人，導致石門溪水暴漲。今上午特遣隊員橫渡石門溪時，江姓隊員（50歲）不慎滑落，被溪水沖走400公尺，造成頭部、四肢重創，雖意識清楚，但無法行動，被迫在原地待援。

宜蘭縣消防局隨即調派大同、三星、特種分隊，與林管處組成搜救隊前往救援，因溪水湍急，且距離最近平面道路約10公里，即使氣候穩定，步行也需4小時才能抵達。

消防局原向國搜中心請求派遣直昇機吊掛救援，無奈山區天候不佳，直升機抵達後，被迫折返，而陸路又因溪水湍急，小型怪手橫渡到半途時受阻，加上天色漸暗，搜救行動被迫暫緩。

羅東林管處秘書周真坪說，因小型怪手橫渡溪水時受阻，搜救行動被迫暫緩，特遣隊員先在原地紮營候援，待明日中型怪手抵達後，就會投入搶救。

羅東林管處所轄林班地超過20萬公頃，每年定時派遣隊員入山巡查，因林道曲折，加上山區氣候多變，每次入山，特遣隊員都須背負相當風險。受傷江姓隊員在林管處冬山工作站服務超過20年，這次任務是與7名隊員入山巡查紅檜、扁柏等珍貴林木。