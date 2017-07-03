透過拍賣網行銷 檢警破南、高兩地同志圈知名販毒站

2017-07-03 13:00

〔記者王俊忠／台南報導〕台南檢警會同高雄警方日前在台南、高雄兩地破獲以李姓、方姓藥頭為首的販毒集團，起獲近一公斤安非他命毒品、近千顆搖頭丸與威而剛壯陽藥物。據了解，此販毒集團以同志圈為銷售毒品主力，是南、高兩地毒品市場與同志圈頗出名的毒品供應站。

台南地檢署襄閱主任檢察官陳建弘表示，該署檢察官林容萱於7月1日指揮南市警善化分局、第五分局及高雄警湖內分局偵查隊，在台南市、高雄市等多處搜索，共帶回藥頭李姓（26歲）、方姓（29歲）2人及藥腳多名。

檢警並查扣安非他命969.63公克、搖頭丸967顆、愷他命66.41公克、大麻10.73公克、現金29800元、威而剛藥丸6080顆、威而剛藥包123包、壯陽藥944顆、進口小客車2輛、大批毒品吸食器等物證，吸食器與威而剛壯陽藥是在中國淘寶網購得。李嫌經檢察官向法院聲請羈押獲准；方嫌獲十萬元交保。

檢警查出，此案兩嫌近一年多來，在高雄市、台南市等處以販賣毒品、專供施毒的吸食器及情趣用品為職業，其先於某拍賣網站架設販賣毒品吸食器的網頁，或在網路UT聊天室、交友軟體Grindr散布特定暗號訊息，引誘購毒者私下加入其通訊軟體帳號，再約定時間、地點交易毒品，或使用宅急便寄送毒品，近來其並多次邀約購毒或共同吸毒者至汽車旅館過夜狂歡、開同志毒趴，在高雄、台南兩地頗出名。

南檢為達成打擊毒品溯源斷根目的，防堵毒品繼續擴散，已就此案毒品上游來源擴大追查中，希望能藉由區域聯防策略徹底阻斷毒品供應鏈以落實政府新世代反毒策略。

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