夏天多雷擊 消防局教你如何防範

夏天午後對流發展旺盛，多雷擊，消防局教你如何防範。（記者方賓照攝）

2017-07-02 21:07

〔記者余衡、徐聖倫／新北報導〕新北市林口區傳出女機車騎士行駛途中遭到雷擊意外，由於夏季經常發生大雷雨，消防局特別呼籲民眾，為了自身安全著想，避免身處雷雨的氣候中才是上策。

新北市消防局八里消防分隊分隊長邱皓純說，最好的辦法是遠離水上活動，並在室內等待雨停，若必須外出建議民眾避免久待空曠處，降雨時就近尋找遮蔽或有避雷針的建築物，且讓自己愈貼近地面愈好，千萬不要躲在空曠處的涼亭或樹下，否則反而容易成為雷擊目標。另外千萬不要在雨中光腳行走，建議選穿橡膠製鞋，不但不會被雨淋濕還不會導電，有效降低遭雷擊機率。

曾經出勤雷擊救護的萬里分隊隊員林宥辰說，人體遭受雷擊會對皮膚、肌肉及骨骼造成程度不一的損傷，通常傷勢跟雷擊的部位有關，患者身體除會產生類似燒燙傷的線條狀紅腫及四肢麻痺外，若擊中頭部往往會失去生命跡象，擊中身體則可能造成心律不整。

若遇有人遭遇雷擊時，旁人除向119報案外，並該立即將患者移往安全的環境中，移動過程中注意輕抬輕放，隨後保持患者身體乾燥等候救援，若患者已經沒有生命跡象，則應交替使用傻瓜電擊器（AED）及施行心肺復甦術（CPR）。

消防署副署長江濟人說，在全國各項災害統計中，並未特別針對雷擊受傷個別分類，由於雷擊在救護中被歸類為燒燙傷，若民眾遭遇雷擊救護人員即照燒燙傷分級進行急救，除檢查心律外在表層皮膚首重降溫，外傷則重固定及清潔傷口，並建議患者前往大醫院進行斷層掃瞄等精密的檢查。