控他性侵卻勾手吃飯 挨告男網友被判無罪

2017-06-30 16:21

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名女子小君（化名）指控，被胡姓男網友性侵，翌日胡男還約她見遭拒，對方竟聲稱手中握有偷拍性愛影片，打算上傳網路，恫嚇「讓你紅」，檢方依強制性交與恐嚇罪將胡男起訴，但新北地院認為，小君離開胡男家後，2人還去吃鐵板燒，小君還讓胡男送她回家，不符被害人反應，今判胡男強制性交罪部分無罪，恐嚇罪部分判刑6月，得易科罰金18萬元，仍可上訴。

小君指控，104年9月2日，胡男約她至其住處，一進屋竟摀住她嘴巴，要求她自己脫去衣褲，性侵得逞，因胡男說以前專門討錢、打人，她怕生命有危險，所以假裝想跟他交往，翌日對方又約她見面，被拒絕後，同年9月5日，胡男竟傳了7封訊息，恫嚇手中握有偷拍性愛影片，打算上傳網路，恫嚇「愛理不理，我就會報復」、「趴著的時候也有拍你，讓你紅」、「看網站就知道了，就上傳了吧！」她嚇得報警處理。

法院審理時，胡男坦承傳送簡訊，辯稱那些都是「氣話」，否認性侵小君，還自曝有睪丸炎，會影響性行為，因為會痛，後又說，他還是有性功能，只是沒有之前那麼持久，稱兩人僅有互相擁抱、撫摸，送小君回家後，小君抱怨租屋處環境不佳，但沒錢搬不走，他拒絕幫付租金，兩人才有齟齬。

因小君下體驗出胡男DNA，法官認為足證兩人確有性行為，因此不採信胡男辯解兩人僅撫摸，而胡男雖測謊未過，但法官認為，測謊僅能做為補強心證之用，不能做為判決關鍵依據。

法官勘驗胡男家電梯監視器、鐵板燒店監視器畫面，發現小君離開胡男家時，微笑走入電梯，神色自若，不但勾手與胡男去吃鐵板燒，還逗弄店內的寵物貓，過程中未向任何人求助，甚至還讓胡男進她家，2人關係生變是在回到小君租屋處，小君是在胡男回家後，才向前男友與女友人求助，稱遭到性侵，與一般遭性侵者的反應不同，認定胡男性侵罪證不足，判他無罪。