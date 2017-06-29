一枚舊指紋 警偵破16年前搶奪案

2017-06-29 15:29

〔記者張軒哲／台中報導〕一枚指紋偵破16年前案件！民國89年沙鹿發生一起劉姓男子駕自小客車遭撞擊，歹徒趁機搶奪劉男身上財物後，棄車奔離現場。警方查出犯案車輛是贓車，但採證與資料庫比對未發現相符者，案情膠著，警方去年將當時採獲跡證重行檢視送鑑，協助鑑驗比對指紋，查出正在澎湖監獄服刑的48歲呂男涉嫌，將呂男以搶奪與竊盜罪嫌函送法辦。

警方指出，這起假車禍發生在民國89年12月4日凌晨，劉男開車行經沙鹿區與梧棲區交界的永寧路時，與一名男駕駛發生車禍，對方旋即下車拉開劉男車門，拿螺絲起子搶奪劉男身上2000多元現金、手機、手錶、信用卡等財物，隨即快速逃離現場。

劉男報警後，警方查出棄置現場車輛是來自彰縣鹿港鎮的贓車，雖在車門把上採集到一枚歹徒指紋，但送鑑證物與資料庫比對，卻未發現相符者，因而遲未查出涉案人。

去年刑事局重新調查舊案，清水警方比對出送驗指紋，與有公共危險、竊盜、毒品等多項前科，且正在獄中服刑的呂男相符。

警方通知劉男比對呂男身分，劉男一眼就確認是呂男，他氣憤指出，雖已事過境遷，但16年前暗夜驚魂，呂男先製造假車禍，又莫名揮拳，逼他交出錢財的凶狠模樣，令他揮之不去；呂男供稱，他只記得10多年前曾與人發生車禍，但否認持械搶劫，警方偵訊後將他函送法辦。